La SECVER presenta las obras seleccionadas de la 11ª Bienal de Cerámica Utilitaria Contemporánea en Casa Principal

Boca del Río, Ver.- El pasado jueves el periodista veracruzano, Diego Hernández Tejeda, presentó su nuevo libro llamado «Bob Ávila – The Number One».

Este libro narra la historia de Roberto Francisco Ávila González, mejor conocido como «Beto Ávila», Beisbolista nacido en la ciudad de Veracruz y el primer y único pelotero mexicano en quedar campeón de bateo en las Grandes Ligas.

Beto Ávila de madre alvaradeña y padre cosamaloapeño, nació el 2 de abril de 1924 y falleció el 26 de octubre del 2004.

El veracruzano jugó en la Liga Mexicana de Béisbol en, Cafeteros de Córdoba, Pericos de Puebla y Tigres de México, posteriormente viajó a Cuba para jugar con Azules de Almendares y ahí fue visto por los scouts de los Indios de Cleveland de las Ligas Mayores, donde fue referente en la segunda base a la defensiva, mientras que a la ofensiva, fue clave para el campeonato de 1954, siendo el primer campeón de bateo latinoamericano.

«Cinco (libros) todos de deportes, Todo de fútbol es el primero que hago de béisbol, a ver si no se enojan los especialistas del béisbol porque yo no soy especialista en béisbol, pero les voy a decir que no se aventaron y pues me aventé yo, y es como mi legado para mi hijo, yo tengo una hija en el cielo que le dedico todo lo que yo hago, por eso lo hago para distraerme, es un hobby, es una pasión, Porque en la provincia nos cuesta mucho trabajo», dijo Diego Hernández.