Lamenta CUGV rechazo de la reforma energética

Coatzintla, Ver.- Al no aprobarse la reforma energética el presidente López Obrador no pierde, perdemos todos los mexicanos una posibilidad enorme de recuperar un servicio indispensable para el país, para las familias de escasos recursos o no, se pierde un gran paso para la nación por culpa de quienes insisten en fallarle, expresó el alcalde Cesar Ulises García Vázquez.

Al referirse a la iniciativa presentada que no alcanzó las dos terceras partes de la votación, el edil hizo un señalamiento directo a los responsables “que no defendieron los intereses de los mexicanos, sino de empresas extranjeras actuaron de una manera reprobable y voraz”.

Foto: Luis Córdoba

Agregó que una cosa es “ser oposición, representar una ideología diferente, pero no con ese dolo y pésima voluntad social, incluso contra nosotros mismos, tiene que haber nivel en la discusión y no estar a favor de empresas extranjeras que sólo han saqueado y seguirán saqueando a México”.

Foto: Luis Córdoba

Destacó que la iniciativa de Reforma Energética representaba una de las máximas propuestas del gobierno de la 4T, pero no alcanzó las dos terceras partes de la votación de los legisladores. Era una posibilidad para la que el presidente Andrés Manuel había señalado que estaba “preparado y blindado”; sin embargo, no deja de considerarse una traición de los opositores del PRI, PAN, PRD y MC.

Por Luis Córdoba