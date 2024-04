Las mujeres serán prioridad en el gobierno de Pepe Yunes

Filomeno Mata, Ver.- “Morena miente cuando viene a los pueblos a decir que si no votan por ellos se pierden los programas sociales, miente cuando le dice a la gente que tiene un sistema de seguridad que los protege. Con Morena vamos para atrás, vivimos menos tiempo, no hay apoyo para el campo, no hay recursos para la salud, hay miedo por falta de seguridad”, aseguró este sábado 20 de abril Pepe Yunes, quien hoy visitó los municipios de Filomeno Mata, Zozocolco, Coxquihui y Espinal

José Francisco Yunes Zorrilla regresó a las comunidades del Totonacapan “con ilusión, respeto y humildad”, ya que, dijo, la elección del 2 de junio “tiene como motivación recuperar ese gobierno y ponerlo al servicio de ustedes. Vengo a verles a los ojos y decirles que va en serio, y que a partir del 1 de diciembre va a haber en Veracruz un Gobierno de Verdad”.

Yo nací aquí en Veracruz -comentó el candidato a gobernador- y el distrito que he representado y recorrido durante muchos años es un distrito serrano, sin caminos, entre lomas, a veces sin luz, sin agua, sin servicios, que llegan casi siempre del hombro de los pobladores.

“Eso no lo merece Veracruz. Necesitamos un Gobierno de Verdad que traiga los recursos y las acciones pensando en lo que aquí están viviendo, que entienda a las comunidades de la Sierra”, les expresó.

Entre las necesidades impostergables mencionó el pleno respeto a la libre autodeterminación de las comunidades indígenas, participaciones presupuestales especiales, propuestas productivas para recuperar la actividad ganadera, apoyo a la cafeticultura y la siembra de la pimienta y caminos en buenas condiciones.

Especialmente, “necesitamos un Gobierno de Verdad que se ponga en los zapatos de los enfermos de esta región. Porque los hospitales no están funcionando, las casas de salud y los centros de salud no tienen el equipo, ni el personal, ni mucho menos las medicinas para atender a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros enfermos”.

Pepe Yunes criticó el abandono del actual gobierno a sus comunidades, que ha dejado solos y sin respuesta a sus habitantes.

La presencia de Pepe Yunes en la Sierra del Totonacapan es el anuncio de que “vendrán tiempos mejores, viviremos mejor, estaremos más contentos y podremos vivir la vida que merecemos, que exigimos vivir. Si todos caminamos en la misma dirección, muchas cosas buenas van a venir para Veracruz y para esta zona serrana”.

Por Redacción Noreste