Las nuevas generaciones pagan el costo de un mal gobierno: Pepe Yunes

• Invita a estudiantes universitarios a participar en política para lograr su propósito de vida.

Veracruz.- “Quien va a pagar el sobreprecio del desinterés y de la ineficiencia del gobierno son las nuevas generaciones”, señaló Pepe Yunes al dialogar con jóvenes universitarios, ante quienes advirtió: “No podemos permitir que se mutile esa esperanza de poder construir un mejor entorno en donde cada uno de nosotros sea el protagonista”.

Luego de ser recibido por estudiantes y docentes de la Universidad Cristóbal Colón de esta ciudad, el candidato a gobernador compartió con ellos sus experiencias y el desarrollo de su vocación: “Hace 38 años estaba en auditorios como éste participando en la vida política del país. Desde entonces, mi vocación profesional tenía como marco la actividad pública”.

Dijo a las y los jóvenes que un buen gobierno les tiene que generar mejores condiciones en el presente y en el futuro. “Aquí el principal desafío es ver si ustedes van a poder recorrer la senda que se están trazando desde hoy. ¿Dónde y qué se ven haciendo en diez años? ¿Qué necesitan para que puedan ser profesionistas en pleno ejercicio de su esfuerzo? ¿Cómo se ven en función de lo que el gobierno hace o deja de hacer?”.

Pepe Yunes señaló con claridad que un buen gobierno genera condiciones para que los profesionistas desarrollen sus capacidades de acuerdo con su perfil, porque hace que la economía se expanda y genere esas posibilidades. Pero “un mal gobierno lo hará más costoso y tortuoso”.

Al considerar que “lo que han vivido México y Veracruz en estos cinco años simple y llanamente no lo merecemos”, puso como ejemplo que en tres años “400 mil o 450 mil veracruzanos que nacieron aquí ya no viven aquí en edad productiva. Quienes estaban aquí en estas bancas hace cuatro o cinco años, soñando con ser profesionistas exitosos, hoy ya no hacen vida en Veracruz porque no ha habido las condiciones que generen empleos bien remunerados”.

El candidato criticó que se amedrente o amenace tanto a beneficiarios de programas sociales como a trabajadores del Estado para inducirlos en su participación. Además, dijo, hay un embate desde el poder para romper con el equilibrio entre poderes y contra los organismos autónomos. Todo esto deriva en que “cuando se desmantela el andamiaje institucional de la democracia, el autoritarismo en contra de nuestras libertades se hace presente”.

Pepe Yunes explicó que para que la democracia funcione debe partir de un supuesto: ese juego lo están jugando demócratas. Sin embargo, añadió, autoritarios disfrazados de demócratas llegan democráticamente, toman ventaja a través del gasto público, generando clientelas electorales. Son populares, ganan mayorías y cambian las reglas del juego hacia escenarios menos democráticos.

“No soy un político de ocasión ni un político improvisado. Hace 35 años quizás no me daba cuenta dónde iba a estar 35 años después. Lo único que sí sé es que hubo gobiernos que, con todos sus defectos y con todo lo que pudieron haber mejorado, cumplieron con su responsabilidad histórica”, les expresó.

Antes de escuchar y responder las inquietudes de las y los estudiantes, les recordó que “todas las elecciones son importantes, pero ésta no es una más, por lo que está en juego”. Esto hace que valga la pena “participar políticamente; el derecho que tenemos nosotros en una democracia es el de ejercer con plena libertad, de manera universal y en forma secreta nuestro voto”.

