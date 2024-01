Le llenan evento a Rocío Nahle en Purga

Manlio Fabio Altamirano, Ver.- El evento de la precandidata única de Morena en Veracruz, Rocío Nahle García, fue abarrotado totalmente en el municipio de Mario Fabio Altamirano por simpatizantes de la Cuarta Transformación.

Previo al evento se realizó una multitudinaria marcha organizada por el diputado local, Magdaleno Rosales Torres oriundo de dicho municipio.

«Mucha gente participó, nosotros tuvimos el gusto de hacer una caravana donde caminamos en apoyo a nuestra compañera Rocío Nahle García, y al final nos encontramos con ella cuando iba llegando al auditorio y caminó con nosotros unos 50 metros, camino con la gente hacia la entrada del auditorio, estaba lleno prácticamente y mucha gente ya no pudo entrar porque estaba el auditorio lleno. Muy contentos por la visita de la compañera Rocío, al final cuando la saludé me felicitó por el recibimiento, y cuando se fue logré despedirme y me dijo, gracias Maleno, gracias por todo el apoyo y por tu recibimiento», mencionó el político morenista.