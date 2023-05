Lista aplicación de Verificación Nacional Muestral 2023, por parte del INE, en PR

Poza Rica, Ver.- Con la finalidad de ejecutar un ejercicio muestrales, para evaluar la calidad del Padrón Electoral, en la búsqueda de la comparabilidad de algunos indicadores a través del tiempo, el Instituto Nacional Electoral (INE), aplicará más de 100 entrevistas en Poza Rica y Tihuatlán.

Se trata de la Verificación Nacional Muestral 2023, en donde se espera la colaboración de la población seleccionada para tal efecto, que tiene como propósito visitar a los ciudadanos de Poza Rica y Tihuatlán de al menos 10 secciones electorales y que ya están seleccionadas a través del registro federal de electores.

De acuerdo con el titular del 05 consejo distrital, Everardo Demetrio Peréz Gutiérrez, será personal del INE quien debidamente identificado, visitará los domicilios de la ciudadanía seleccionada, para levantar las encuestas antes referidas.

Por ello solicitó a las personas su colaboración y apoyo para proporcionar la información necesaria para evaluar la situación del registro electoral en el estado y en el país, en el caso específico de la encuesta de actualización mencionó que concluiría el 14 de mayo y se realizarán 100 entrevistas de cuatro secciones.

Dicha encuesta busca información sobre la permanencia de la ciudadanía en el domicilio del registro electoral, las causas de no residencia como el cambio de domicilio no reportado, fallecimiento, suspensión de derechos políticos, nunca ha vivido en el domicilio que registró y el impacto del cambio de domicilio no reportado, entre otros temas.

También se preguntará la opinión sobre el servicio recibido en módulo de atención ciudadana al que acudieron a solicitar por primera vez su credencial, o bien, a actualizarla. La segunda etapa de la Verificación Nacional Muestral, trata de obtener datos para medir el grado de empadronamiento de los ciudadanos residentes en el país y el impacto del cambio de domicilio, este último medido en el lugar de destino.

Por Isaac Carballo Paredes