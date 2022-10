Lista, quinta edición de la Copa Jarocha de Natación 2022 

París, Francia.- El delantero francés Karim Benzema ganó el Balón de Oro de la temporada 2021-22 que entrega la prestigiosa revista France Football.

El ‘Gato’ Benzema, delantero del Real Madrid, se impuso en las votaciones al polaco Robert Lewandowski, al belga Kevin de Bruyne y al senegalés Sadio Mané.

Benzema recibió el galardón de manos de Zinedine Zidane, el último francés en ganarlo en 1998. “Es un honor, era un sueño de niño llegar al Balón de Oro”, dijo el ‘Gato’.

“Este es el sueño de todo niño, pero también es mucho trabajo y tiene también muchos momentos difíciles, como cuando no podía ir a la Selección. Pero no me vine abajo, seguí trabajando en los entrenamientos, pensando que tenía suerte de jugar al futbol. Estoy orgulloso de mi carrera”, señaló el francés.

“No hay edad, cada día más jugadores tras la treintena muestran ganas de mejorar. Me entreno más que los otros y eso me ha permitido que tras los 30 me ha permitido mantenerme, siempre con el sueño tras la cabeza, lo que me ha permitido mejorar”, mencionó Benzema.