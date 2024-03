Listo el calendario del básquetbol femenil en Veracruz

Veracruz, Ver.- Regresa la actividad de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil en su edición 2024, las Rojas de Veracruz debutarán el 2 y 3 de mayo contra las Freseras de Irapuato, en calidad de visita.

El Debut en casa será el 9 y 10 de mayo ante su similar de Fuerza Regia, en el auditorio «Benito Juárez» Mientras que el «clásico veracruzano», está programado para los días 16 y 17 de mayo en la ciudad de Xalapa.

Los equipos que conforman la liga son: Adelitas de Chihuahua, Fuerza Regia de Monterrey, Halcones de Xalapa, Panteras de Aguascalientes, Rojas de Veracruz, Correbasket, Freseras de Irapuato, Abejas de León, Santas del Potosí.

El rol consta de 72 partidos de torneo regular disputados en 18 jornadas durante mayo y junio. Los mejores ocho equipos avanzarán a postemporada donde se eliminarán a dos series de cinco partidos y la gran final a siete juegos.

El auditorio «Benito Juárez» albergará ocho encuentros en cuatro series con horario fijo de juego a las 8:00 de la noche. La fiesta del baloncesto inicia en Veracruz el próximo jueves 9 y viernes 10 de mayo.

Israel Zermeño quien fungió como coach de las Rojas en 2023 y logró clasificarlas en su primera participación en el circuito, este año regresará al banquillo jarocho para dar continuidad a su proyecto y superar los objetivos.

La cita para la segunda edición del clásico veracruzano femenil es el jueves 16 y viernes 17 de mayo, Veracruz visita Xalapa para medirse a Halcones, quienes sorprendieron el año pasado al colarse en Finales de Zona.

Tras una semana de descanso, las Rojas regresan al Auditorio Benito Juárez el jueves 30 y viernes 31 de mayo, cuando reciban a Panteras de Aguascalientes, sublíderes en 2023.

El jueves 6 y viernes 7 de junio visitan a Abejas de León, último de la clasificación la última campaña. El jueves 13 y viernes 14 de junio le darán la bienvenida al nuevo equipo de expansión, Santas del Potosí.

Chihuahua será la última visita, el jueves 20 y viernes 21 de junio enfrentarán a las vigentes campeonas, Adelitas. Cerrarán en casa ante Correbasket el miércoles 26 y jueves 27 de junio, en busca de asegurar el boleto a playoffs.

CALENDARIO ROJAS 2024

· 3-4 mayo: vs Freseras en Irapuato

· 9-10 mayo: vs Fuerza Regia en Veracruz

· 16-17 mayo: vs Halcones en Xalapa

· 30-31 mayo: vs Panteras en Veracruz

· 6-7 junio: vs Abejas en León

· 13-14 junio: vs Santas en Veracruz

· 20-21 junio: vs Adelitas en Chihuahua

· 26-27 junio: vs Correbasket en Veracruz

PLAYOFFS

· Semifinales de Zona: 4-12 julio

· Finales de Zona: 15-23 julio

· Gran Final: 26 julio-6 agosto