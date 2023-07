Llega a Cancún primer vagón del Tren Maya

Venustiano Carranza, Pue.– Pese a los esfuerzos de las autoridades municipales y de salud, los números de casos por dengue mantienen al municipio en uno de los primero lugares en el estado de Puebla, por lo que han programado una tercera jornada de descacharrización que incluye a las comunidades, juntas auxiliares y la cabecera municipal, considerando a esta acción, como una de las principales barreras contra las enfermedades que transmiten los mosquitos, en la que es vital la participación ciudadana.

En este sentido, la regidora comisionada de salud, Elaine Rodríguez Cruz, informó que los mosquitos buscan recipientes que acumulen agua para allí depositar sus huevesillos, por lo que eliminar los objetos, recipientes, llantas y todo cacharro que ya no se utiliza en casa, ayuda a minimizar el riesgo de picaduras y enfermedades.

La edil lamentó que, pese a los esfuerzos, la ciudadanía participa poco en estas acciones, sin embargo, se refuerzan gracias al trabajo de los auxiliares de salud, servicios generales que se encarga de la recolección de cacharros; la nebulización, control larvario, platicas a estudiantes, difusión y repartición de folletos informativos para padres de familia, toma de muestras sanguíneas gratuitas, por parte del personal de vectores y epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 01 de Huauchinango.

Además informó que ya se encuentra el serotipo 04 de dengue, que es uno de los más agresivos y con la próxima temporada de lluvias se espera que aumente el riesgo.

Explicó que no hay un número exacto de casos, ya que algunos pacientes de atienden de manera particular, sin embargo, el salud reporta los casos que son un foco de alerta y que no han disminuido.

Reconoció que el presidente municipal, Ernesto García Rodríguez no ha dejado de impulsar todas las acciones contra el dengue, y que está al pendiente de todo lo que se esta realizando para disminuir el número de casos.

Cruz Rodríguez añadió que la descacharrización iniciará a partir de las 8 de la mañana y quedó calendarizada de la siguiente manera:

*Sábado 8 de julio-Villa Lázaro Cárdenas.

*Lunes 10 de julio-San Diego.

*Martes 11 de julio-Coronel Tito Hernández.

*Jueves 13 de julio- Venustiano Carranza.

*Sábado 15 de julio-Lindero, Santa Anita, Tumbadero, Vicente Guerrero, Villa de Guadalupe, y La Morena.

*Domingo 16 de julio-San José, Palmitas, San Rafael y Nuevo Cabellal.

*Lunes 17 de julio-San Bartolo, Estrella Roja, Ajengibre, Jesús García, y Libertad.

