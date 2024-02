Llegan más de 2 mil soldados a Ciudad Juárez tras fuerte repunte de violencia

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el asesinato de la activista buscadora de desaparecidos, Angelita Meraz León, ocurrido en la previa en Baja California, no tiene nada “relación con lo que ella hacía”.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador explicó que se tiene identificado al presunto responsable del asesinato de la Meraz León, de quien apuntó que tenía protección por parte de las autoridades locales.

“En el caso del asesinato de esta compañera, nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido. Ella tenía una protección de las autoridades locales, ya había ella manifestado tener amenazas, incluso había hecho una solicitud acá al Gobierno federal, se le contestó que sí, luego no respondió y las autoridades locales se hicieron cargo”, dijo.

«Ya se tiene identificado al presunto responsable, y es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a una hermana desaparecida en el 2018, que es otro el motivo, pero no puedo hablar más que eso”, expuso.