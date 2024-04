Llevaremos medicamentos a todos los rincones de Veracruz: Rocío Nahle

Cotaxtla, Ver.- La candidata a la gubernatura por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Rocío Nahle García, se comprometió este mates a eficientar el sistema de reparto de medicamentos en el sector salud estatal una vez que inicie su administración.

Dijo que el sistema de distribución de los mismos estará basado en un sistema de inventarios bien organizado a fin de dotar de medicamentos a todos los rincones de la entidad por medio de rutas específicas.

Comentó que será desde la nueva bodega de medicamentos que recientemente visitó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la capital del estado, de donde se tracen las rutas necesarias para hacer llegar los insumos a los diferentes puntos del estado.

“De Xalapa se van a hacer rutas, rutas diarias, 20, 30 rutas, las que sea necesarias, todos los días cada ruta va a tener su camionetita, todos los días va a salir la camionetita por decir a Minatitlán y en Minatitlán en la computadora se va a ver si se acabaron las aspirinas, y esa camionetita va a ir llevando lo que el Sistema de Inventarios vaya marcando todos los días, no crean que es difícil si andan las camionetitas de los refrescos todos los días entregando refrescos porque ellos entregan la enfermedad pues nosotros vamos a entregar el remedio”, explicó.

Asimismo, resaltó que recorrerá personalmente todas las clínicas y hospitales públicos, para realizar una evaluación de la infraestructura para su rehabilitación.

“Y personalmente porque me va a tocar voy a recorrer todas las clínicas, todos los hospitales para rehabilitarlos, esa clínica que me dijo el compañero por supuesto que la voy a rehabilitar, si pude hacer una refinería como no voy a poder hacer eso”, subrayó.