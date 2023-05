Lobeira y Ahued con Ebrard en su gira por Veracruz

Xalapa, Ver.– El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, realizó una gira de trabajo (¿campaña?) por el centro del estado de Veracruz y visitó las ciudades de Xalapa y Veracruz puerto.

El sábado, en Sala de Banderas del Palacio de Gobierno, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez lo recibió para conversar sobre el impulso al desarrollo y la vinculación internacional del estado con el exterior.

«Su visita enaltece a Veracruz y lo consideramos, tal como lo ha mencionado el presidente, como un gran político que ha apoyado mucho para que las estrategias de relaciones exteriores del gobierno federal se realicen con éxito», aseguró el gobernador.

A su vez Marcelo Ebrard agradeció la cálida recepción del Ejecutivo, «Mis mejores deseos a Veracruz», posteó el canciller.

A la reunión se sumaron la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta, y los senadores Ernesto Pérez Astorga, Martha Lucía Micher y Bertha Alicia Caraveo Camarena, así como el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón García; el diputado local Luis Antonio Luna Rosales, y alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.

Este domingo en Boca del Río ofreció una conferencia de prensa en el Gran Café de la Parroquia 200 años. Antes, se reunió de manera privada con los directivos del periódico Imagen de Veracruz. En dicha reunión, estuvieron presentes el biólogo Pablo Robles Barajas, director de Conagua en la zona Golfo, Mónica Robles, ex diputada local por Morena, su esposo, el ex secretario de turismo y ex alcalde de Coatzacoalcos, Iván Hillman y Don José Pablo Robles.

Al lado del canciller siempre presente la senadora Malú Micher, el senador Primo Dothé y la sub secretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta.

Posteriormente se trasladó al teatro de La Reforma en Veracruz, donde también concedió entrevistas a XEU Noticias y El Dictamen. Ahí mismo presentó su libro “El camino de México”, que fue comentado por el Doctor José Manuel Velasco Toro, investigador y catedrático de la Universidad Veracruzana y por Mónica Robles Barajas, directora del corporativo Imagen del Golfo.

Como invitada especial estuvo la alcaldesa de Veracruz, Paty Lobeira de Yunes, quien volvió hacer gala de etiqueta y cortesía política. El canciller le devolvió la cortesía y fuera de lo programado, la invitó a pasar al escenario, donde la presidenta municipal agradeció la deferencia.

Llamó la atención la presencia de Alejandro Montano Guzmán, ex secretario de Seguridad Pública, ex diputado federal y local, presente en primera fila como invitado especial.

En contra parte, quienes brillaron por su ausencia, fueron los representantes del gobierno del Estado, quienes abiertamente se han decantado por la candidatura de Claudia Sheinbaum.

Por Severo Mirón