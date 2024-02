López Obrador avala llegada de César Yáñez al equipo de Claudia Sheinbaum

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, rechazó que su Gobierno no tiene la intención de comprar la telefónica Telmex, del empresario Carlos Slim.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador recalcó que a Slim le ha ido bien con dicha empresa en los últimos años, debido a que es un buen empresario.

«No, no, para nada (que el Gobierno compre Telmex), le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros, casi a todos los empresarios”, declaró.

“Ya he dicho varias veces que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro, por eso ellos están constatando de que funciona nuestro modelo económico, lo que llamamos el humanismo mexicano, que es único y no lo patentamos porque queremos que se aplique en todos lados. Estamos demostrando que si no hay corrupción, si no hay lujos en el Gobierno, si no hay impunidad se puede lograr una sociedad mejor”, refirió.