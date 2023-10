López Obrador confía que México tendrá un buena actuación en los Panamericanos de Santiago 2023

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que en todo lo que su Gobierno pueda ayudar al pueblo de Cuba, lo va a hacer.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador desmintió que EE.UU. le haya cancelado un préstamo a su Gobierno de 800 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex), por presuntamente regalar petróleo a Cuba.

“No no, no, no es cierto, es que no es cierto, no había ningún préstamo, nada, nada, nada, eso lo inventaron”, indicó en el Salón Tesorería esta mañana.

«No (genera diferencias con EE.UU.), al contrario: en todo lo que podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos hacer, para que no les quede alguna duda, incluido el petróleo, para que quede claro”, puntualizó.

“Es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al Gobierno de Cuba, y no tenemos que pedirle permiso a ningún Gobierno extranjero porque nosotros somos un país, libre, independiente y soberano. Si nos dicen ‘véndannos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo’, claro que sí”, subrayó.