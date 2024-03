López Obrador reitera su respaldo a Jesús Ramírez; «quiero aquí expresarle mi completa confianza y solidaridad»

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su “completa confianza y solidaridad” al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, por una supuesta campaña “muy fuerte” que existe en su contra.

El mandatario recordó el tiempo en que Jesús Ramírez era director del periódico Regeneración, que era editado en tiempos de cuando era un político opositor y que lo considero como “el más leído de México”, donde él “se encargaba de todo”.

“Jesús fue parte fundamental de ese trabajo y de muchos otros,. Creo que es el momento de plantear de que él es una gente íntegra, honesta, con convicciones, que nos ayuda mucho en la transformación y que tampoco actúa por su cuenta, para que se le quiera echar la culpa a él, no, aquí participamos todos, hay una dirección horizontal, colectiva y yo soy el responsable porque soy el presidente del país”, recalcó.

“Apoyo totalmente a Jesús, no requiere que yo haga esto, pero me nace porque hay muchos que dicen ‘ya ven la mala costumbre de no hablar mal del presidente, costumbre que viene de lejos, ‘el presidente es buena persona, el presidente es honrado, pero los que lo rodean…, además lo engañan le mienten, no está enterado’, ¡No!”, externó.

“Yo soy bastante, bastante participativo, estoy muy pendiente de todo, está muy difícil que a estas alturas que me engañen, está muy difícil que me quieran dorar la píldora, además ya llevo muchos años en esto”, puntualizó en el Salón Tesorería.