López Obrador revela la segunda terna para ocupar la vacante de ministra en la Suprema Corte; repite dos propuestas

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que el salario mínimo aumentará un 20 por ciento a partir del próximo 1 de enero de 2024.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, y en el marco del quinto año de Gobierno, López Obrador indicó que el salario mínimo pasará a partir del primer minuto de 2024 a 249 pesos diarios, mientras que en la frontera norte será de 375 pesos diarios.

El mandatario mexicano indicó que dichos aumentos no ocurrían desde hace 50 años cuando menos, “por eso digo que es histórico”

López Obrador indicó que este acuerdo sobre el aumento al salario mínimo, el último de su Gobierno, se logró de nueva cuenta por consenso entre los sectores obrero, patronal y gubernamental.

“Es necesario agradecer el apoyo del sector obrero, y del sector empresarial, sobre todo de éste último, porque ellos aceptan este incremento, es decir hubo un acuerdo. El incremento se lleva a cabo por consenso, nos pusimos de acuerdo”, expresó.

“El próximo acuerdo va a corresponder a quien me sustituya, pero me tocaron seis acuerdos para aumento del salario y en cinco ocasiones, ya considerando lo de hoy, se logró por consenso, solo en un año no participó el sector empresarial, pero es un buen fin de nuestro Gobierno el haber logrado este consenso”, resaltó.