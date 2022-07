Mala supervisión de obra en Arco Sur

Xalapa, Ver.– Ingresó a la dirección de Obras Públicas con fama de bueno y honesto, pero Antonio Ávila Devezze resultó todo un fiasco y no tan transparente como presume, pues no supervisa obras como la del Arco Sur donde se pavimenta con concreto sin dejar registros de drenaje para ahorrarse unos millones.

El funcionario municipal incumple sus funciones y no supervisa las obras que se realizan en la capital, no obstante haber sido reprendido y exhibido públicamente por el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, precisamente porque no supervisa las obras y tolera a sus amigos constructores a quienes les asigna millonarios contratos.

En la avenida Arco sur se sustituyen tres mil 800 metros lineales de asfalto por concreto hidráulico, con una inversión de 22 millones de pesos.

Vecinos de Arco Sur e incluso de otras colonias como Las Margaritas, Reserva Territorial, Lomas Verdes y Moctezuma han llamado a nuestra redacción observando que dicha obra es una «porquería y una estupidez» porque ya están colando el concreto, pero «no van dejando preparaciones de salidas sanitarias, ni de líneas hidráulicas, siendo que en esta zona hay muchos terrenos en los que se van a realizar construcciones y los propietarios tendrán que volver a romper el concreto para conectarse al drenaje y la vía quedará «parchada», además de que implica otro gasto.

Afirman que, la falla está en la falta de supervisión del director de Obras Públicas, porque la ausencia de salidas sanitarias e hidráulicas tiene como propósito ahorrarse unos millones.

Insisten que esto obedece a que tampoco los colaboradores de Ávila Devezze vigilan que se cumpla con lo estipulado en el contrato en lo que se refiere a tiempo de entrega y calidad de los materiales.

Afirman los quejosos que el buen trabajo que realiza el alcalde se va al caño por colaboradores nefastos, opacos e ineptos como Ávila Devezze, quién por dignidad y por no ser tan bueno como presume, mejor debe renunciar al cargo que le ha quedado grande.

Por Severo Mirón