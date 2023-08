Marcelo Ebrard descarta unirse a MC; asegura son “los que están perdiendo” quienes desean su salida de Morena

México.- Marcelo Ebrard descartó unirse a Movimiento Ciudadano para competir por la Presidencia de la República, toda vez que aseguró, ganará la encuesta para ser candidato de Morena.

El excanciller refirió que son “los que están perdiendo” quienes desean su salida de Morena, pero que su campaña rumbo a la candidatura presidencial por el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador va muy bien.

Negó irse a Movimiento Ciudadano cuando fue un diputado del partido quien interpuso una denuncia en su contra ante el INE, que le valió pagar una multa de 10 mil pesos por compartir sus opiniones en materia de seguridad, salud y violencia de género.

«Yo no me voy a ir a ningún lado. Yo no me voy a ir de Morena porque voy a ganar la encuesta”, sentenció.