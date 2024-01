Marco Antonio Aguirre R. – Pepe Yunes #VeracruzanodeVerdad integra a la sociedad civil

Son los días de inicio de año. No hay noticias, las de las mañaneras aburren, como aburren los lanzamientos políticos de Dante Delgado que, comenta Viri Ríos, una periodista bien informada, que Dante no va, con todo y que haya salido a la escena con una capa del Cura del exorcista buscando su Linda Blair, Viri anuncia que el candidato presidencial de MC será Jorge Álvarez Máynez, quien es senador de Dante y gente de su confianza, ella en su columna del día de ayer explica el curriculum y la trayectoria del candidato de los zapatos fosforescentes. Alguien también en Veracruz, me dijo que el candidato de Dante para el estado era José Manuel del Rio Virgen, que le tiene una guardadita a Cuitláhuac García y, si gana, aunque las posibilidades son remotas y mínimas, más le vale al Cui salir por piernas como Speddy González. En Veracruz siempre se sospechó, al igual que en la elección nacional, que Dante iba a ser el partido que ayudaría a Morena a consolidarse, Y aunque lo nieguen dantistas y alvaradeños así será, van por la división de los votos, porque ese 6 o 7 por ciento que presumen lograrán, bien ayudaría a Pepe Yunes y a la Xóchitl. Pero la patria se lo recompensará a Dante, a montones. La pelea en Veracruz es entre Pepe y la Nahle. No hay más. Y como no quiero hablar de política, porque es muy temprano para hacerle a la Walter Mercado, de pitoniso, mejor me voy a otros temas locales.

LOS NIÑOS QUE TRABAJAN

Hace cosa de nada, publiqué una foto de un músico urbano en la orizabeña calle Madero, que tocaba el sax y su niña pequeña con una charolita de plástico, recogía las propinas. El comentario en Facebook creó muchos comentarios adversos, de que los niños no deben trabajar. Eso quisiéramos todos, que estuvieran en casita, lo mismo jugando con sus juguetes o pasando el tiempo bajo techo y alimentos, pero vivimos en un país donde todavía nos falta muchísimo para lograr eso. También dejar a los niños en casa solos, representan un peligro, hay ocasiones que ha habido incendios y salen lesionados. Otras veces unas madres dejaban a sus pequeños amarrados a una cuna con dos mamilas y eso es muy peligroso. Mientras no cruzamos ese lindero de ser un país como Dinamarca o Suecia, donde esas escenas no se ven, ayudémoslos en lo que podamos. Algún día de algún tiempo, ya no trabajarán, cuando salgamos de nuestra crisis de país.

EL APOYO A LOS QUE MENOS TIENEN

También hace nada en Facebook, publiqué de un matrimonio indígena que, con sus dos niños pequeños, me encontraron afuera de casa muy temprano, vendían yerbas medicinales. Les pregunté si habían desayunado algo y los llevé al 7/24 a que compraran lo que quisieran. Hubo algunas críticas y otras favorables. Voy a las críticas, no hago estas cosas para publicarlas, normalmente a la gente que ayudo lo guardo en mi corazón y bolsillo. Pero hubo algunos que se manifestaron en contra y les digo que no lo hago por presumir los apoyos, ayudo a mucha gente sin publicar nada, lo hago para que tomen conciencia de que hay que ayudarlos en la medida de lo que podamos. Solo eso, quienes manifestaron las críticas, las respeto aunque no las comparto, y los dejo que se manifiesten, no borro ningún comentario adverso a mi persona. Ayúdenlos y vayan por algunos y llévenlos a comprar algo. Va.

