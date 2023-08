Más de un un millón de estudiantes regresaron a clases bajo el Modelo de la Nueva Escuela Mexicana en Veracruz

Xalapa, Ver.- El presidente municipal de xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil entregó 18 nuevos vehículos a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y 14 a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).

Se adquirieron con una inversión superior a los 30 millones de pesos y entraron en funcionamiento a partir de este sábado para mejorar los servicios municipales en la ciudad.

«Próximamente habremos de tener más equipo para que la ciudad tenga las herramientas necesarias para presentarse y dar servicio. Esperemos a fin de año meter el equipo que falta y el año que entra respaldar con camiones de basura. Los impuestos están trabajando, estamos invirtiendo el dinero de los impuestos legal y transparentemente y que tenga servicios de primer nivel «.

El Director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa, Miguel Valdez Ramírez destacó que la Policía Municipal tebga vehículos todo terreno para circular en zonas de terracería.

«La finalidad de la adquisición es tener mayor cobertura, llegar a aquellas donde es más complicado el acceso en un vehículo normal, entonces esos vehículos son exclusivamente para reforzar esa zona».

CMAS Xalapa recibió un vehículo Vacall modelo 2024, tres pipas para transportar diez mil litros de agua, ocho camionetas pick up y dos motocicletas Honda, mientras que la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, 6 motociclistas BMW, tres vehículos CAN- AM comander y 9 patrullas y la Dirección de Limpia Pública una camionera pick up.

Por Héctor Juanz