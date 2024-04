Me daría vergüenza subirme a un yate en un país con tanta pobreza, pero respeto a los empresarios que lo hacen: López Obrador

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que sus últimos grandes eventos como mandatario serán el informe del 1 de septiembre y el Grito de independencia del día 15 por la noche del mismo mes.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador contó la forma en que serán sus últimos días como presidente de la República.

Lo que sí seguirán hasta el último día de su mandato, son las conferencias matutinas, que terminarán el próximo día 30 de septiembre.

El presidente López Obrador indicó que después del 1 de octubre, se va a retirar de la vida pública, y que incluso ni siquiera se va a tomar fotografías después de esa fecha, sino que estará enfocado en un trabajo de investigación sobre las sociedades prehispánicas.

«Después ya no nos vamos a ver, porque yo me jubilo, y eso significa, repito, que no voy a participar en ningún acto, no voy a estar en ninguna conferencia, voy a procurar que no me tomen fotografías, no me voy a fotografiar, y ya nada de política”, subrayó.

“Voy a dedicarme a hacer un trabajo de investigación, ya ustedes lo saben, quiero hacer un trabajo sobre las sociedades prehispánicas en México, que me va a llevar tres o cinco años”, externó.