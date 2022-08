México alcanzó en las últimas 24 horas 11 mil 892 casos y 72 decesos por Covid-19

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez informó que hay 10 personas detenidas presuntamente relacionada con los hechos de violencia del jueves.

En una primera intervención, se detuvo a seis sujetos en el cruce de las calles Copaiba y Ajenjo Oriente, en la colonia Infonavit Aeropuerto, el cual fue encabezado por el secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, César Omar Muñoz Morales.

Foto: Periódico Noroeste

Agentes municipales realizaban una intervención a un vehículo, ya que se tenía información sobre los responsables de haber incendiado una tienda de conveniencia, momento en que sujetos dispararon en contra del jefe policiaco y sus elementos desde el interior de un domicilio.

Durante el enfrentamiento se solicitó el apoyo de Ejército mexicano, quienes llegaron al lugar para dar soporte y realizar en conjunto con las demás autoridades como la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Guardia Nacional, la intromisión al domicilio done se encontraban los agresores.

Los detenidos en este primer operativo fueron Manuel Alfredo L. G. de 28 años, Jorge Adrián V. L. de 30 años, Esequiel A. de 24 años, Víctor Hugo L. T. de 35 años, William L. P. de 28 años y José L. E. de 44 años, a quienes les fueron asegurados tres fusiles de asalto y varios cartuchos y cargadores.

Foto: El Diario de Juárez

Dichos sujetos son señalados como responsables de arrojar una granada de fragmentación a un centro de rehabilitación ubicado en el cruce de las calles Ramón Rayón y Enrique Pinocely, colonia Jardines del Aeropuerto, el cual no hizo explosión.

En una segunda acción, se tuvo la denuncia de una persona armada en el cruce de las calles Ramacoi y Portal de la Tierra, en la colonia Infonavit Aeropuerto.

Al llegar al sitio autoridades abordaron al sospechoso, a quien tras realizarle una inspección se le localizó un revólver calibre 22, con su cilindro abastecido con cinco cartuchos útiles, procediendo al arresto de un adolescente de 16 años, mismo que fungía como halcón.

Foto: Proceso

También se realizó la captura de tres sujetos identificados como Jorge Antonio C. B. de 33 años, Julio César S. R. de 42 años y Marcos C. C. de 40 años, quienes son señalados por haber intentado incendiar un camión con bombas molotov en la colonia Riveras del Bravo.

La SSPM aseguró dos vehículos abandonados con armas de fuego tipo fusil de asalto y equipo táctico en su interior, uno de ellos en el estacionamiento de la Central Camionera y otro más en la colonia Jardines del Lago, los cuales fueron entregados a las autoridades correspondientes.

Con información de López-Dóriga Digital