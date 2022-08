México alcanzó en las últimas 24 horas 13 mil 313 casos y 71 decesos por Covid-19

Ciudad Juárez. – Medios locales reportaron un ataque armado en el estacionamiento de una pizzería en Ciudad Juárez, donde habrían asesinado a por lo menos 4 personas.

Apuntaron, además, que se trata de 4 personas que laboraban dentro de la estación Mega Radio, y que al momento del ataque se encontraban informando sobre una escena del crimen en Ejército y Rancho Mesteñas.

Se trata, de acuerdo con los primeros reportes de Allan González, Armando Guerrero Lino y Arriaga, quienes murieron a causa de los ataques con rifles de asalto.

Después del ataque, el comando armado entró al negocio y arremetieron en contra de los clientes y empleados; únicamente se reportaron 4 heridos, quienes fueron inmediatamente trasladados hasta el hospital más cercano.

Noche violenta en Ciudad Juárez

Una tarde violenta se desató en Ciudad Juárez, luego de la riña al interior del Cereso en la frontera de Chihuahua, cuya disputa dejó dos reos muertos y cuatro heridos, pero se han sumado dos víctimas fatales más por ataques a cuatro tiendas de conveniencia, en agresiones que también resultaron en otras cuatro personas lesionadas por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con reportes locales, las mujeres que murieron al exterior del penal fue por el incendio con bombas molotov del local Rapiditos Bip-Bip donde estaban. Mientras que otra femenina, dos hombres y un adolescente de 15 años fueron atacados a balazos cuando se encontraban al interior del Circle K de la colonia Melchor Ocampo.

Según versiones preliminares, la disputa en el centro carcelario generó reacciones violentas en diversos puntos de Ciudad Juárez, presuntamente por parte de integrantes de pandillas que protagonizaron el caos y están ligadas al Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía de Chihuahua reportó que la riña de la prisión ya fue controlada y comenzó en el área 4, alrededor de las 13:00 horas (tiempo local), durante la visita de familiares. Reportes locales señalaron que se trató de una pelea entre bandos rivales de los Mexicles y los Chapos.

Al menos dos de esta última pandilla ya fueron identificados como Kevin Alan C. A. y Raúl Abraham S. O., mientras que Noé H. C., Noé Román F., Salvador C. S. y Francisco Adrián R. A. reciben atención médica.

Supuestamente, los Mexicles abrieron fuego al ver a sus enemigos en la zona de convivencia, debido a que los presos tenían en su poder armas de fuego. Por este hecho, la fiscalía estatal prometió investigar como llegaron objetos prohibidos a esa área y determinar la responsabilidad de los posibles servidores públicos involucrados.

Sin embargo, esa batalla entre convictos solo fue la mecha para encender la ola de violencia que azotó a Ciudad Juárez en ataques consecutivos y que estarían ligados entre sí. De ello derivaron incendios a comercios y locales rafagueados por comandos armados que irrumpieron por las calles, sin se que se haya reportado su detención.

Algunas tiendas decidieron cerrar en previsión de más atentados durante la tarde y noche de este 11 de agosto. Empleados de las tiendas Oxxo recibieron la orden de bajar las cortinas y suspender el servicio en lo que resta de la jornada.

La última balacera fue alrededor de las 17:00 horas (tiempo local) contra una gasolinera donde no se sabe si hubo personas heridas. Se trata del expendio localizado en la avenida Gómez Morín y calle San Antonio, donde fueron encontrados al menos 27 casquillos percutidos.

Presuntamente, las dos mujeres fallecidas fue por inhalar el humo, luego de que supuestos criminales arrojaron artefactos explosivos caseros al local de Hiedra y Cártamo del Fraccionamiento Infonavit Juárez Nuevo. Reportes iniciales señalaron que una de las víctimas es una joven que había acudido a una entrevista para pedir trabajo.

Mientras que empleados de la tienda Del Río del bulevar Zaragoza y la calle Sierra Tarahumara también fueron atacados a golpes por hombres armados. Uno de los trabajadores fue lesionado en el abdomen y paramédicos se encargaron de trasladarlo a un hospital cercano. Previamente, una tienda Oxxo entre el cruce de Ejército Nacional y Manuel Gómez Morín igual fue atacado por supuestos sicarios.

En el Circle K de la calle Óscar y Juan Escutia fueron atacadas a balazos cuatro personas. Los informes indican que se trató de un ataque directo y nada fue sustraído de la tienda. Entre los afectados también hay personal del comercio, a quienes ingresaron a diversas clínicas.

Hasta este jueves sumaban hasta 45 asesinatos en Ciudad Juárez en lo que va del mes de agosto. A ello se añadió una cabeza humana localizada en el periférico Camino Real, cerca del mirador la Rosa de los Vientos.

Las autoridades no han contabilizado el saldo final, pero la tarde de terror mostró el alcance de células que se disputan el trasiego de drogas en la llamada plaza del Paso, como en las peores épocas de la narcoguerra entre el Cártel de Juárez contra el Cártel de Sinaloa.

Con información de Infobae