México alcanzó en las últimas 24 horas 865 contagios y 11 decesos por Covid-19

México.- Delfina Gómez se despidió de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para ser, en próximos meses, la candidata de Morena al Gobierno del Estado de México.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Gómez Álvarez agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de ser la secretaria de Educación por un lapso de 18 meses.

“La SEP no paró gracias al impulso y al ejemplo que nos ha dado el presidente, por ello quiero agradecer al licenciado Andrés Manuel López Obrador por esta gran oportunidad”, puntualizó la secretaria saliente.

«Hace 18 meses llegué con mucha ilusión y mucho agradecimiento por la gran oportunidad, pero una vez que viví esta experiencia maravillosa, me voy todavía más agradecida. (…) muchas gracias por esta oportunidad”, dijo.

Gómez Álvarez dijo irse contenta de la SEP, aunque reconoció que todavía hay muchas cosas por hacer. Además, arremetió contra sus críticos por llamarla la maestrita.

“No me resta más que decir muchas gracias, me voy muy contenta, hay muchas cosas por hacer (…) A nombre de mi familia, de mis amigos, agradecemos porque dio oportunidad a una maestra, dio oportunidad a una mujer y a una persona que, bajo otras circunstancias, no hubiera sido posible que una mujer, una maestra, como unos dicen la maestrita y si, con mucho orgullo, y yo creo que quien nos dio la oportunidad fue el señor presidente”, expuso.