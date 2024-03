México no aceptará deportaciones de migrantes que realice el Gobierno de Texas, encabezado por Greg Abbott, deja en claro López Obrador

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó bajar en las últimas horas otra conferencia mañanera.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que cumplirá con dichos mandatos del INE y que ya se procedió en Presidencia a bajar dicha mañanera, de la cual no se dio a conocer la fecha.

“Padecemos de mucha censura (…) Ayer nos llegó otra notificación para bajar una conferencia. Es una donde, véanla ustedes para que tengan una idea de cómo están contra nosotros. Lo voy a decir en términos generales, en sentido figurado”, indicó.

“Hubo un hecho aquí escandaloso, un acto de provocación, mostramos hasta los tiradores, ¿se acuerdan? Pero se dio a conocer una declaración de una persona en donde decía que iban a ir a las campañas, e hice un llamado para que no hicieran eso y por eso, porque hice el llamado de que no hicieran eso, porque no tenía que ver una cosa con la otra, porque una cosa es lo electoral y otra cosa es lo que estamos tratando aquí”, refirió.

«Ayer llegó la notificación, seis horas para bajar la conferencia y es eso nada más, porque hicimos referencia a que no fueran a las campañas pues a provocar. Ya la bajamos sí, estamos pero cumpliendo al pie de la letra, todas las recomendaciones, antes de que las emitan, ya las cumplimos (risas). Entonces, (fue) el INE, por eso aún con esta censura es importante la comunicación señaló.