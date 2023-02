México sin focos activos de influenza aviar AH5N1

Jalisco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que, gracias a las medidas aplicadas por el gobierno federal en beneficio de la economía popular, la inflación en México bajará en las próximas semanas.

En conferencia de prensa matutina desde Jalisco, el mandatario se refirió al incremento de 7.91 por ciento en la inflación anual de enero y consideró que será el último.

“Yo creo que ya es el último incremento que, por cierto, no fue muy superior a lo que se esperaba; no llegó ni a un punto. (…) Ya pensamos que va a bajar más. No vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario que nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse”, subrayó.