Miércoles de lluvias, viento y calor para varios estados del país

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló este martes que hay 700 médicos cubanos trabajando en el país.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador agradeció al pueblo y Gobierno cubanos por los médicos de actualmente se encuentran trabajando en territorio mexicano.

Las brigadas médicas cubanas empezaron a llegar a México en 2020 en el contexto de la pandemia y se extendió su presencia en el país en 2022, cuando López Obrador aceptó recibir al menos 500 médicos más, ahora para ayudar a México a garantizar la sanidad universal, algo que causó polémica en el sector sanitario del país.

El mandatario mexicano convocó a médicos mexicanos, tanto generales como especialistas, que quieran trabajar en el Sector Salud mexicano a que se se unan lo antes posible

“Seguimos convocando: todos los médicos que quieran trabajar en el Sector Salud, hay empleo, hay trabajo, todos: médicos generales y especialistas. Lo que queremos es dejar funcionando, antes de que termine nuestro Gobierno, este sistema de salud pública de calidad y gratuito para los que no cuentan con seguridad social, que es la gente más necesitada”, expuso.

El tabasqueño indicó que su Gobierno se encuentra garantizando a los mexicanos el derecho a la salud: “cualquier persona puede ir a un centro de salud, a un hospital a atenderse y no pagar nada, nada”.

“Estamos quitando las cajas registradoras en los hospitales. Como estamos levantando todo este sistema, estaba en el suelo, porque estaba manejado por corruptos que se robaban hasta el dinero para las medicinas, pues nos está llevando tiempo, además de resolver problemas estructurales”, subrayó

“Recibimos como mala herencia que no tenemos los médicos, los especialistas que requiere e `país, porque durante el periodo neoliberal no se formaron médicos, o se formaron especialistas, no se invirtió en la educación pública porque apostaron a poner al mercado la educación para que pudieran estudiar los que tenían para pagar colegiatura”, puntualizó.