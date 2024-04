Miguel Ángel Cristiani – Sara la candidata al senado

• La opinión sobre la situación actual de la Universidad

Por Miguel Ángel Cristiani G.

En la segunda y última parte de la conversación de la ex rectora y candidata al senado de la república, Sara Ladrón de Guevara fue cuestionada sobre su opinión acerca de la situación actual en la Universidad Veracruzana; el sistema de elección del rector por la Junta de Gobierno y la probidad de sus integrantes, la modificación a la Ley Orgánica y la asignación del presupuesto por parte del gobierno del estado.

Le pedimos a la ex rectora que nos diera su opinión sobre la actual administración en la rectoría de la Máxima Casa de Estudios y esto fue lo que nos comentó: “Yo creo que en estos momentos en que estoy haciendo una campaña electoral rumbo al Senado, mal haría posesionarme a favor o en contra de las autoridades universitarias, creo que no es mi batalla en este momento y yo he sabido escoger mis batallas, yo se lo que yo trabaje en la Universidad Veracruzana para lograr la calidad, y yo sé que la Universidad Veracruzana es mucho más que sus autoridades, es una comunidad, es una comunidad que tiene una gran fortaleza, entonces, mi respeto para la Universidad.

Respecto al tema en particular del sistema para la elección del rector, señaló:

Hay distintos sistemas, uno es el que involucra a toda la comunidad y otro es el que establece en un grupo de notables la decisión.

Sigo pensando que la Junta de Gobierno está mejor, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una junta desde 1945 y ha funcionado. Sabe que pasa, que en votaciones universales es fácil que haya intereses, sobre todo con los estudiantes, porque los estudiantes creen que no importa quién es el rector, muy a menudo los estudiantes ni siquiera saben cómo se llama el rector, es la verdad, y entonces están expuesto a que su voto favorezca a quien le pague por él.

Una Junta de Gobierno no se dobla, yo le puedo comentar la primera junta que me nombró en el 2013, estaba José Sarukhán ex rector de la UNAM, usted cree que si alguien le llegaba con dinero, con prebendas o con presiones de un gobernador, no aceptaba; otro era Rolando Cordera, estaban por parte de la Universidad Veracruzana, Adalberto Tejeda, Ricardo Corzo, estaba Alberto Olvera, entre otros, son personas que van a tomar la decisión y que no les importa que haya presiones externas, cuando se pone en juego a más actores hay distintos intereses. Lo importante es elegir bien a los miembros y lo importante es la probidad de las personas de la Junta de Gobierno, pera no actuar de acuerdo a sus intereses. El problema es el conflicto de intereses que puede significar esa toma de decisión. Yo creo que quizás algunos miembros de la Junta de Gobierno se deberían de disculpar cuando está cercano a ellos un candidato.

Es delicado, pero yo sigo pensando que la Junta de Gobierno es la mejor forma de decisión para elegir la autoridad.

Al gobierno actual no le gustan los organismos autónomos, ha habido un embate a las autoridades universitarias, de hecho, se aprobó desde hace un par de años, la Ley General de Educación Superior, a mí me tocó participar, estuvimos trabajando muchas universidades coordinadas por la ANUIES, para lograr esa ley, que defiende por ejemplo, establece que para una ley orgánica, los congresos locales tienen -por supuesto- la atribución para hacer las leyes, pero para modificar la Ley Orgánica de una universidad autónoma, la propuesta debe venir aprobada por el Consejo Universitario, como máximo órgano de decisión de las universidades.

Siendo rectora, logré dos modificaciones constitucionales, para lograr la autonomía presupuestaria y para lograr la atribución de la universidad para presentar propuestas de modificación a su ley orgánica, cosa que no tienen otras universidades. Particularmente la autonomía presupuestaria, es la verdadera autonomía, que a las universidades se les asigne un porcentaje del presupuesto, que no dependa uno de la simpatía o antipatía del gobernador en turno, eso es básico, que no se cumpla es otro tema.

Yo si creo que se podría desde el Senado, lograr la modificación a la ley para que cada estado destinara un porcentaje de su presupuesto a las autoridades autónomas. Otra cosa, que el recurso llegara directamente, se tiene que modificar la Ley de Coordinación fiscal, para que el recurso federal, llegara directamente a las universidades autónomas y no a través del estado.

