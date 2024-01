Miguel Ángel Yunes Márquez será candidato al Senado por la alianza PRI-PAN-PRD

Veracruz, Ver.- El ex alcalde de Boca del Río, ex diputado local, y ex candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez, “ChiquiYunes”, se registró este lunes como precandidato al Senado por la primera fórmula, según fuentes del Partido Acción Nacional (PAN).

Aunque no ha sido informado de manera oficial, ha trascendido que como suplente de ChiquiYunes irá su hermano Fernando, ex alcalde de Veracruz en el pasado periodo.

En segunda fórmula se inscribiría un militante o simpatizante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ha trascendido también que Patricia Lobeira, esposa de “ChiquiYunes” y actual alcaldesa de Veracruz, pueda ser probable candidata a diputada, ya sea local o federal.

Las mismas fuentes refieren que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, le habría pedido al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares (padre de Miguel y Fernando) ser el candidato al Senado, pero éste declinó la postulación.

Como ya es sabido, Miguel Ángel Yunes Márquez no pudo ser candidato a la alcaldía de Veracruz en este periodo, ya que no pudo acreditar su residencia requerida para competir por dicho cargo, por lo que se decidió lanzar a su esposa.

De igual manera, es sabido que tanto su hermano Fernando como él, están denunciados por presunto uso de documentos falsos.

Cabe recordar que Miguel Yunes Márquez fue el candidato perdedor a la gubernatura de Veracruz en 2018, cuando fue derrotado por el actual mandatario Cuitláhuac García Jiménez.

