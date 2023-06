Miniauto impacta autobús AU en Emiliano Zapata

Veracruz, Ver.- Una pequeña de apenas 15 años de edad falleció la tarde de este miércoles a consecuencia de los fuertes calores que azotan la zona conurbada Veracruz Boca del Río.

La madre de la pequeña, Escalette Yanin Cortés Rosales, relató que su hija se desvaneció en su hogar tras sufrir un paro respiratorio debido a las altas temperaturas que imperan en el municipio de Veracruz.

La familia llamó el número de emergencias 911, pero al tardar en llegar la ambulancia decidieron trasladarla al IMSS de Cuauhtémoc en un taxi, en el nosocomio le confirmaron que no tenía pulso pero lograron reanimarla.

«Le vinieron dos eventos más, el doctor me dijo que ya no le daba esperanzas, que como tenía su saturación baja, que como tenía su respiración muy decaída, sin pulso, podría ser que le pudieran dar más eventos, y sí, el último que le dio ya no lo resistió y ya no la pudieron reanimar», relató su madre.