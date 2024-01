Ministros están al servicio no del pueblo, sino de una minoría, pese a que los ciudadanos son quienes les pagan su salario

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra los ministros de la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sus altos sueldos.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional y al poner como ejemplo la devolución de parte de su salario de la ministra Lenia Batres a la Tesorería de la Federación, López Obrador señaló que tienen un sueldo de casi 800 mil pesos mensuales, y apuntó que pese a que los ciudadanos son quienes les pagan su salario, son los verdugos del pueblo.

“(El salario de los ministros) llega casi a 800 mil pesos mensuales (…) Miren seguro de separación, individualizado, miren, 43 mil pesos mensuales, que significa esto, significa que les entreguen esto mensual a cada uno, y se va acumulando, porque es un seguro, un fondo, y cuando termina, si tardan 10 años, se quedan todo ese fondo. Aparte del seguro de vida, aparte de sus prestaciones que las siguen manteniendo al retirarse, esto significan en términos generales como 5 millones de pesos que se llevan”, indicó.

«¿Por qué estos sueldos, estos privilegios? Porque están al servicio no del pueblo, sino de una minoría, si eso es lo que molesta. ¿Quién les paga todo esto? El pueblo, y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo, es una paradoja, una gran injusticia, porque no resuelven nada en beneficio del pueblo. Bueno, aunque les parezca un abuso, una exageración, no es nada”, recalcó.