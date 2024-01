MORENA ES INCLUYENTE, SUMA, NO RESTA: ROCÍO NAHLE

Veracruz.- Presidentes municipales, diputados y actores políticos de oposición que se han adherido a este proyecto son bienvenidos porque Morena ve por el bien común no personal ni partidista, este es un proyecto de todos y para todos, aseguró la precandidata única a la gubernatura por la coalición “Sigamos haciendo historia en Veracruz«, Rocío Nahle García.La aspirante morenista, puntualizó que engrosar las filas de un movimiento comprometido con la verdadera transformación es menester de los liderazgos que cuentan con verdadera experiencia y madurez política. “Ellos pues son presidentes de todas las fracciones políticas, se están sumando y bienvenidos, Morena es un instrumento al servicio del pueblo para el bien común, no es para un interés personal, esto es para el bien común se les hace ver y en ese sentido vamos sumando, vamos caminando”, agregó. El origen de estas decisiones son simples, han visto, explicó, que el régimen que representa a este gobierno transformador ha dado resultados, que este modelo, que muchos criticaron, ha funcionado.

Los programas sociales son ejemplo claro de ello porque al pagarse de manera directa generan un círculo económico virtuoso que se queda en cada municipio. “Se suman personajes que tienen la convicción de que vamos bien, de que el modelo ha funcionado y en el caso por ejemplo de presidentes municipales es muy interesante porque yo he platicado con varios que me dicen: mira, cada dos meses que llegan los apoyos para adultos mayores, para personas con discapacidad, para las becas de los jóvenes, en nuestro municipio, ese dinero ahí se queda, es una economía circulante, nosotros lo vivimos, lo vemos en nuestro municipio, la gente va a comprar su prenda de vestir, va al mercado, va a pagar el agua, lo que tenga que hacer, entonces también está ayudando y dinamizando la economía municipal”, afirmó.Todo esto, dijo, se explica en cada una de las asambleas informativas que ha encabezado. “¿Qué hacemos en las asambleas?, dos cosas: organizamos e informamos, dentro de la información es comentarle a la gente porque debemos continuar con la Cuarta Transformación que ya inició nuestro presidente López Obrador, como se ha reflejado en la vida económica, como se ha reflejado en la política social, como se ha reflejado en crecimiento de obras, donde se trabaja para todos, para los 126 millones de mexicanos incluyendo los 8 millones 062 mil habitantes de Veracruz que para mí todos, todos son veracruzanos”, agregó. Hasta el momento, son noventa municipios los que ha recorrido únicamente en esta precampaña de los 212 que visitará nuevamente como ya lo ha hecho en otras contiendas y con el presidente Andrés Manuel López Obrador.“Iniciamos como coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación y ahora como precandidata, ya me suman 90”, explicó.

Redacción Noreste