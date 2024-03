Muere en plena soledad

Tenía varias horas de haber fallecido

Tuxpan.- Vecinos del Fraccionamiento Framboyanes, de esta localidad reportaron a la central de emergencia 911, que dentro de una vivienda yacia el cuerpo de una persona tirada en el suelo por lo que uniformados se trasladaron al lugar para tomar conocimiento.Fuentes policiales dan a conocer que estos hechos ocurrieron en la calle José Villagrán García, del Fraccionamiento mencionado.El ahora extinto se encuentra en calidad de no identificado y a decir de las autoridades policíacas llevaba varias horas fallecido. Su cadáver fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO.

El hallazgo del cuerpo fue realizado por vecinos, quienes al notar que no había salido de su casa durante el día acudieron a ver si se encontraba bien encontrándolo tirado en el suelo e inconsciente.Paramédicos del Centro de Atención Médica Delta acudieron al sitio de referencia y tras examinar al sujeto determinaron que no contaba con signos vitales, por lo que elementos de la Policía Municipal y Marina actuaron como primeros respondientes y acordonaron la zona solicitando la intervención del personal de la Unidad Integral de Procuración de Justicia.Policías Ministeriales y peritos Criminalistas realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del SEMEFO, para la necropsia de ley, cabe mencionar que en el domicilio no se encontraron indicios de violencia y tampoco el cuerpo presentaba lesiones o signos que supusieran que fue víctima de algún acto delictivo.

Redacción Noreste