Municipio de Veracruz estrena Consejo Municipal de Participación Social en la Educación

Veracruz, Ver.- En estos momentos, 122 concesiones de grúas trabajan al Estado de Veracruz, mismas que serán reguladas a través del nuevo reglamento que saldrá a partir del mes de septiembre, informó el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.

El funcionario estatal detalló que se evitará que las empresas hagan algún cobro en sus respectivos «corralones», ya que ahora las multas tendrán que pasar por la Secretaría se Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

«En realidad nosotros estamos pensando hacer el cobro directamente en Tesorería, y ellos cada mes pasar por el dinero que hayan ganado, no vamos a permitir que ellos sigan cobrando en sus ‘corralones’, porque eso es lo que hace el abuso, aparte, en el mismo reglamento, ahí va a decir a dónde puedes tu poner tus quejas, ¿porque?, porque ahora sí como tenemos un reglamento y como ya hay las leyes claras, ahora sí ya podemos dar de baja esas concesiones, porque ahorita queríamos dar de baja una concesión y pues se amparan, y como no hay ninguna situación jurídica que hable de eso, pues a la hora que nos piden los informes justificados los Jueces, pues ya no sabes ni que contestar porque no tienes los reglamentos, ahorita ya afortunadamente vamos a tener, y vamos a poder dar de baja estas concesiones, y si se amparan pues como quiera lo van a perder», asestó.