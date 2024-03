Necesitan más de 200 mil pesos para trasplantar médula ósea a docente del ITBOCA con leucemia

Veracruz, Ver.- Rodrigo Molina (el del tatuaje), chofer de la unidad 515 de la ruta Bolívar – Lomas 4, se viralizó en redes sociales este 14 de febrero, tras decorar su camión con motivo del Día del Amor y la Amistad.

El chofer recibió decenas de mensajes de afecto y agradecimiento, tras haber colocado post-it con mensajes motivacionales, y regalar paletas a mujeres y niños este 14 de febrero.

«Se nos ocurrió porque a veces todos pasamos por problemas, me incluyo en eso, ahora sí que, inclusive yo tengo algunos problemas, yo la neta, al ver todos los comentarios positivos y todos los comentarios buenos que el pasaje y la gente puso, las reacciones de los pasajeros pues me hizo sentir muy bien a mí», expresó.

Rodrigo dijo que la percepción que tienen los veracruzanos de los conductores de autobuses urbanos no es buena.

«De que manejan como locos, de que no tienen respeto, de que son maleducados, y pues por unos nos tienen a todos así con ese ejemplo, y entonces vine a hacer la diferencia para que vean que no todos somos iguales, que no todos los choferes somos iguales, y por eso fue la idea de hacer algo así, para que cambie su forma de pensar con algunos camioneros. Porque si hay unos que son pasados, pero no todos», agregó.