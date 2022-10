Niegan fraude a trabajadores de SESVER

Veracruz, Ver.– El ciudadano Pedro Julian Redondo Díaz utilizando su derecho de réplica, aseguró qué no existe fraude alguno a trabajadores de la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER), cómo fue denunciado hace algunos días, en un documento enviado este medio de comunicación explica la situación.

En primera instancia aclaró que la empresa su cargo sí se dedica a realizar diversos trámites financieros qué tienen que ver con el descuento de nómina, por lo cual dan asesoría jurídica para lograr su carta de liquidación a través de la Condusef, resaltando que no labora en dicho sitio o el ISSSTE, aunque sí realizan trámites con esta última dependencia, para ayudar al cliente a liquidar su deuda de forma anticipada.

En el caso específico de la denunciante Jessica Parada Valdez señala el documento:

«La señora JESSICA llegó a nosotros con una situación financiera compleja debido al sobre endeudamiento, no solo de su

Tras explicarle y aceptar las formas en que se iban a realizar los trámites, se inició con el proceso, el cual reconoció tuvo retraso debido al COVID; aclarando que en sus contratos se especifica que, si el cliente no está satisfecho con algo puede cancelar el trámite, acción que nunca realizó la denunciante.

«FUE HASTA EL DIA DE AYER 25/10/2022 EN CUANTO LA CONTACTAMOS PARA VER QUE ESTABA PASANDO CON ESTA PUBLICACION QUE HABIA REALIZADO, EN DONDE NOS MENCIONO QUE YA NO QUERIA PROBLEMAS PERO QUE QUERIA QUE SE LE DEVOLVIERA SU DINERO. Cabe mencionar que en distintas ocasiones se le ofreció que si tenía dudas se podía cancelar su trámite y se le devolvería el 100% de lo que había pagado y siempre dijo que NO, que ella se esperaría a que se terminara el proceso», señalando además en el documento, que su empresa no cobra a los clientes por la tramitología que realizan, ya que su remuneración económica sale de las comisiones que se generan.