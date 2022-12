Niegan vender tacos de perro en Xalapa

Xalapa, Ver.- Tras ser denunciados en redes sociales de vender tacos y tortas de perro por algunos clientes, los dueños de la taquería El Sumidero ubicada en la unidad habitacional El Sumidero, en Xalapa, negaron defraudar a sus clientes con carne canina.

El pasado martes, desde su cuenta de Facebook, Leonor Soberano Huesca denunció que había enfermado por comer una torta al pastor y que tras revisarla, la carne resultó de «dudosa procedencia» evidenciando que tenía pelo y mucha grasa.

Aseguró que al acudir con las autoridades sanitarias le corroboraron que dicha taquería ubicada en la esquina de las avenida Manzano y Granada contaba con varios señalamientos similares y argumentó que de manera particular algunos veterinarios opinaron que la carne que ingirió habría sido de perro.

«Dos veterinarios nos dan su punto de vista y nos orientan a dónde acudir para proceder con las instancias de salubridad correspondientes y se realicen las pruebas necesarias. Acudí HOY a las oficinas de Regulación Sanitaria de la Dirección de Salud (allá por el IMAC) y en coordinación con la Jurisdicción sanitaria V me informan que hay reportes previos de ésta índole en éste mismo puesto (lo que me hace poner a dudar que mi denuncia ciudadana tenga éxito quizás y dije, si si si que suenen las redes sociales). No sé hasta dónde llegue ésto, quizás como previos reportes y aún laborando los tacos al PastorAleman pues a nada, pero si que ustedes SEPAN Y PIENSEN DOS VECES EN COMER EN ÉSTE LUGAR. Ojalá alguna instancia de las que etiqueto logré hacer algo al respecto, y si no, mínimo viralizar para que más personas puedan saber y decidir consumir o no aquí. Se ubican sobre la Av Granada casi esquina con Av. Manzano en el Sumidero, Xalapa-Veracruz. Por las noches hay tacos de guau guau en éste puesto frente a Onofre del Sumidero».

En su denuncia etiquetó a la Secretaría de Salud de Veracruz, al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y al gobernador Cuitláhuac García, además de la Jurisdicción Sanitaria V con sede en Xalapa y a la Dirección de Salud Pública de los Servicios de Salud de Veracruz.

Este viernes, el taquero Rafael Altamirano Robledo, del puesto señalado dio a conocer que nunca le fue entregado el estudio de la carne con el que su clienta sostendría su acusación y tras ofrecerle dinero para resarcir la enfermedad estomacal, pidió junto consu abogado, que se retractara.

«Es nuestra clienta desde que iba en la secundaria y el día domingo asiste a comprarnos una torta y al día siguiente nos acompaña, platicamos con ella y nos dice que hay un problema con la torta, que vendemos carne de perro».

Aseguran que su proveedor de carne de res y cerdo despacha en el mercado Jáuregui de esta capital sin alguna irregularidad:

«No ocultamos nada, nuestro carnicero tiene todo el regla, se encuentra en el mercado Jáuregui, es muy conocido «La Cabaña» y no tenemos nada que esconder».

Los taqueros se dijeron perjudicados moral y económicamente, por lo que pidieron que de igual forma Leonor Soberano se disculpe públicamente, advirtiendo acciones legales en su contra.

Este no es el primer caso de denuncia de venta de supuesta de carne de perro en taquerías de Xalapa.

Por: Héctor Juanz