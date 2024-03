Niña de 8 años muere tras ser succionada por una tubería de alberca en Houston, Texas

Estados Unidos.- Un puente colapsó sobre el río Patapsco de Baltimore, en EE.UU., tras ser golpeado por un barco carguero.

Un video muestra el momento en que el barco choca contra uno de los pilones que sostienen el puente, que en cuestión de minutos se derrumba por completo.

El carguero, de nombre Dali, bandera de Singapur y 288.9 metros de eslora, se incendió tras la colisión, según fuentes de los bomberos y la policía.

