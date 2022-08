“No existe ninguna posibilidad que México salga del T-MEC, porque hay una relación buena, de respeto»: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro en la conferencia matutina que “no existe ninguna posibilidad” de que México salga del T-MEC.

Las declaraciones del mandatario mexicano se dan en el inicio esta semana de las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá, en torno a la política energética del Gobierno mexicano.

“No, no, no, no existe ninguna posibilidad (que México salga del T-MEC), porque hay una relación buena, de respeto. Siempre que hablo con el presidente Biden me repite y me repite de que quiere una relación con nosotros en pie de igualdad, con respecto a nuestra soberanía”, declaró.