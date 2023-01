“No vamos a cargar los dados” ni a usar recursos públicos para apoyar a presidenciables, asegura Cuitláhuac García

Xalapa, Ver.– El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que el Gobierno de Veracruz tiene que portarse de manera institucional e imparcial con la vista de cualquiera de los tres aspirantes a la candidatura de Morena por la Presidencia de México.

Cuestionado sobre los señalamientos que hizo el delegado de los programas federales de la Secretaría del Bienestar respecto a una “cargada” de funcionarios estatales a favor del secretario de Gobierno, Adán Augusto durante su visita la semana pasada a Boca del Río, dijo que, además, al interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional se debe “procurar” que no se caiga en el uso de recursos públicos durante las contiendas internas rumbo a dicha elección que se realizará en e 2024.

Justificó que su asistencia al foro “Diálogo Ciudadano sobre la Reforma Electoral” que se realizó en el World Trade Center de Boca del Río era necesaria y reiteró que seguirá asistiendo como ciudadano o gobernador si es necesario, a cualquier evento de Adán Augusto, la jefa de gobierno Claudia Sheimbaum o del canciller Marcelo Ebrard, quienes son los tres aspirantes de Morena a la Presidencia.

“Con todos los personajes para que el mensaje sea cierto, pues, si no, no va atener mucha validez lo que digo aquí, si no corresponde a hechos, por eso me he presentado en los actos donde ha estado Claudia Sheimbaum en estas conferencias que ha hecho, he estado ahora en esta plática, este acercamiento que hace el secretario de Gobernación con los ciudadanos, que es parte de lo que un secretario de Gobernación tiene que hacer, de informara de cerca, de acercarse y dar las razones de viva voz a todos los sectores”.