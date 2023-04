NYT: México principal usuario de Pegasus; AMLO niega el espionaje

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de quienes apuntó que pese a no estar sesionando “sí están cobrando” su sueldo.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional y ante el reclamo de un reportero debido a que no se pueden resolver recursos de revisión en el INAI ante la falta de quorum, López Obrador dejó en claro que dicho órgano independiente no ha ayudado en nada al combate a la corrupción y urgió al Congreso para que dicha función la pueda llevar a cabo otra institución.

«Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la ASF, o la Fiscalía Anticorrupción, porque ahora no pueden sesionar porque no tienen a los comisionados, pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto”, puntualizó.

“Ahora el INAI nos va a echar la culpa de todo, como si fuese tan importante. Repito, desde que se creó no han ayudado en nada en combatir la corrupción, al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información. Desde que de creó ese Instituto le cuesta al pueblo mil mdp al año”, dijo.

El mandatario mexicano apuntó que esos mil millones al año que se destinaban al INAI se utilicen para apoyar a la gente que lo necesita.

«Son aparatos burocráticos onerosos que no sirven para nada, nada más para darle trabajo a influyentes. La empleomanía a costillas del pueblo, del erario, ya, cómo van a estar ganando consejeros los que están, más que el Presidente, sin hacer nada”, argumentó.

El tabasqueño rechazó que haya ‘tirado línea’ al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre un supuesto plan contra el Inai.

“No, yo siempre he sostenido lo mismo, si ustedes hacen un análisis de las conferencias siempre he sostenido que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción”, subrayó.