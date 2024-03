Omar Zúñiga – Aguascalientes, tierra que respeta

Hace unos días, Miguel Ángel Yunes Linares en una conferencia en el Ghal jalapeño, hizo mofa y burla del gobernador veracruzano, a quien la UV, Universidad Veracruzana, vergonzosamente le había otorgado un reconocimiento como inventor, cuando este hombre no inventa ni el hilo negro. Yunes lo llamó el Oppenheimer, entre las risas de la concurrencia, y yo diría que de la Barahúnda, un villorrio terrablanquense. Albert Einstein vivió siempre en el tormento de poder explicar, a quiénes no sabemos ni de física ni de química ni de inventos, vivió de explicar qué era la Teoría de la Relatividad, que todo mundo le preguntaba. Una vez encontró la respuesta correcta. Dijo: “Cuando un hombre se sienta con una chica bonita durante una hora, parece que fuese un minuto. Pero déjalo que se siente en una estufa caliente durante un minuto y le parecerá más de una hora. Eso es relatividad”.

LOS DOS LIBROS Y PELICULAS

Estaba metido en dos libros y dos películas, en las películas aun ando porque son de esas series que cada semana estrenan un capitulo. Es de la Segunda Guerra Mundial, de la época del maloso de malolandia, Adolf Hitler, de quien un amigo me recomendó dos libros que pedí en Amazon y que ya terminé. ‘Ocho días de Mayo’ y ‘Cinco Días en Londres’. Los dos relatan las épicas de cuando Hitler entregó el alma y el cuerpo, relato que luego platico, las películas son ‘Los amos del aire’, dirigida por Steven Spielberg y Tom Hanks como productor, una dupla de Hollywood donde cuentan las peripecias de los bombarderos americanos, que cada vez que incursionaban a territorio alemán regresaban vencidos pero no derrotados. 9 capítulos de grandes relatos al estilo de Spielberg, que hace recordar aquella de Banda de Hermanos.

La otra es de la moda, se llama ‘News Look’, la historia en el París ocupado de los dos grandes modistos: Coco Chanel y Christian Dior, que apenas comenzaba carrera de gran diseñador de moda y vestidos, los quebrantos que tuvieron que vivir en esos 4 años que los Nazis ocuparon París y esos dos personajes lidiaron con la ocupación. Coco Chanel fue acusada de colaborar con el enemigo y solo la salvó que era amiga personal de Churchill, si no hubiera sido maltratada como maltrataron a todas las mujeres que colaboraron con los alemanes, cortándoles el pelo a rape y pasearlas a veces desnudas por ese París que fue vejado moral y físicamente por Hitler y sus secuaces y ella tuvo que salir huyendo a Suiza. Ya tenía su gran dinero por haber creado el Chanel 5, ese perfume quien, años después, Marilyn Monroe, cuando el reportero de la revista Life le preguntó qué llevaba para dormir, ella contestó sin dudarlo: “Solo con unas gotas de Chanel Numero 5”. Desnuda con su belleza. Dior perdió a una hermana en la resistencia francesa y la llevaron a Auschwitz, pero ya en el capítulo 5 la recuperó.

Hay una escena cuando los nazis se habían ido, y en La Opera de Paris, la gran Edith Piaf cantaba La vida en rosa y pidió ponerse de pie a todos aquellos que hubieran perdido o un familiar o un amigo. Impactante escena de la Piaf. Interesante, como toda la historia de ese París que Hitler admiraba y quería convertir Berlín en ello y ahora mismo en cada una de las esquinas de sus calles honran los nombres de los caídos en la Resistencia Francesa, que encabezó y lideró Charles De Gaulle. The New Look de Apple TV+, es una exploración sobre lo ocurrido con el mundo de la moda de París, durante la ocupación nazi. Eso, en medio de la rivalidad entre Coco Chanel y Christian Dior. No siempre logra la tensión que busca, pero cuando lo hace, el guion alcanza sus momentos más altos. Lo más interesante de la serie, es que utiliza este doloroso y en ocasiones claustrofóbico escenario, para contar dos cosas a la vez. Por un lado, la manera en que el pueblo francés reaccionó a la agresión bélica. En específico, cómo encontró la manera de resistir, en medio de un sistema de supra vigilancia temible. Recomendables ambas, al igual que los libros.

