Orizaba primer lugar en recoleccion de basura, Veracruz y Boca del Río se apuntan a quitarle la corona: PMA

Boca del Río, Ver.- Los 11 Patrimonios Inmateriales de México declarados por la UNESCO, tendrán participación activa durante la Cumbre Tajín 2024, informó el secretario de Turismo, Iván Francisco Martínez Olvera.

El funcionario estatal mencionó que los representantes de los Patrimonios Inmateriales de México han tenido reuniones de trabajo; sin embargo, nunca se han presentado todos juntos en un evento cultural, como sucederá en Cumbre Tajín por primera ocasión.

El otro tema, dijo que se tendrá la visita de Pueblos Originarios de Canadá y El Salvador, los cuales acudierán por invitación del Consejo Totonaca de Papantla.

«El Tata la verdad es que ha viajado muchísimo, ha viajado mucho para hacer este trabajo, aquí es importante reconocer que no solamente este encuentro de culturas de Pueblos Originarios nos apoya el Consejo Totonaca, nos apoya el Tata, así hay muchas actividades más que no solo hace SECTUR, no las hace solo el estado, si no las hacemos todos», remató.