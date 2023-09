Ovidio Guzmán no se amparó contra extradición a EU, apuntó AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que el líder criminal Ovidio El Ratón Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, no se amparó contra su extradición a los Estados Unidos, la cual se llevó a cabo la semana pasada.

«Y en este caso no hubo según entiendo ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición”, expuso.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que con esta extradición Guzmán López no se da la oportunidad de que se utilice el tea del narcotráfico con propósitos politiqueros en los Estados Unidos, sobre todo durante la temporada electoral.

“También es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiquero en EE.UU. Hay dos temas que se utilizan mucho cuando vienen elecciones en EE.UU. en contra de México: lo del narcotráfico y la migración. hora si ustedes escuchan la radio, ven la televisión, las redes sociales, todos los políticos de EE.UU., de un partido o de otro, están hablando de las drogas y el fentanilo y culpando a México, es parte de la estrategia politiquera, con todo respeto, que se aplica, queriendo engañar a los ciudadanos estadounidenses, yo creo que ya no les funciona”, subrayó.

“Lo mismo con el tema migratorio, siempre es golpear a México, culpar a México, pero no se han enterado, les voy a mandar un aviso. Ya no se puede usar el telégrafo ni el fax, aprovecho este medio para decirles que ya las cosas cambiaron, hay que avisarles de que ya es otra la realidad y que no se puede estar haciendo publicidad propaganda, politiquería, tratando de afectar a México”, manifestó.

«Precisamente para no dar ningún pretexto, que no quede ninguna excusa, pues cuando se presentan estas solicitudes, se aplican y es lo que se hizo en este caso”, puntualizó.