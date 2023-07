PAN con la espera de que MC se sume al Frente Amplio en Veracruz

Xalapa, Ver.– El Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz espera que Movimiento Ciudadano (MC) se sume al Frente Amplio en esta entidad con tal de darle batalla al partido Movimiento de Regeneración Nacional.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en el centro estado, Federico Salomón Molina dijo que no perderán la esperanza de que Movimiento Ciudadano se sume al PAN, PRI y PRD y así se fortalezca dicha alianza durante el proceso electoral del 2024.

«Yo creo que las posibilidades todavía no se cierran, se cerrarán hasta un día antes de que podamos firmar si es en el caso de un acuerdo de ir en alianza o no, hasta el último día hay que tener la esperanza suficiente. Invitamos a Movimiento Ciudadano a que reconsidere esa actitud, creo que juntos podemos hacer una gran alianza, no solamente los partidos, tenemos que hacer esa gran alianza con la sociedad» dijo este lunes en rueda de prensa.