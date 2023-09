Papa Francisco pide “atención” al “problema muy grave” de la pornografía infantil y a sus “víctimas

Nueva York, EU.- El senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey y su esposa, Nadine Menéndez, han sido acusados de aceptar “cientos de miles de dólares en sobornos” a cambio de “proteger y enriquecer a empresarios y beneficiar al gobierno de Egipto”, anunció este viernes la Fiscalía federal para el Distrito sur de Nueva York.

Los sobornos, según la Fiscalía, que recibió la familia Menéndez desde al menos 2018 hasta 2022 fueron: dinero en efectivo, oro, pagos de hipotecas, un trabajo en el que se exigía una presencia casi nula para Nadine y un vehículo Mercedes-Benz.

Williams, además, anotó que cuando los agentes del FBI registraron la residencia y caja fuerte del senador encontraron “aproximadamente 500 mil dólares en efectivo, metidos en sobres y armarios” y que “parte del dinero estaba metido en los bolsillos de la chaqueta del senador”.

También están imputados en el caso los tres empresarios que presuntamente sobornaron a Menéndez: Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes.

Menéndez y Nadine están acusados de tres cargos: conspiración para cometer soborno, conspiración para cometer fraude en la prestación honesta de servicios y conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial.

Hana, Uribe y Daibes, por su parte, están acusados de los dos primeros de esos cargos.

No obstante, Williams dijo que la investigación está en curso y que aún no han acabado.

U.S. Senator Robert Menendez, his wife, and three New Jersey businessmen charged with bribery offenses@NewYorkFBI https://t.co/YoE9xEirOo pic.twitter.com/wR27VDYAK7

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) September 22, 2023