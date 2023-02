Papa Francisco suspende actividades por fuerte resfriado

Francia.– Un alumno de 16 años apuñaló mortalmente este miércoles a su profesora de español, de unos 50 años, en un colegio privado de San Juan de Luz, en el País Vasco francés, indicó el Gobierno.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 10:00 horas dentro del Colegio Santo Tomás de Aquino, un centro privado de enseñanza católica, cuando en plena clase el joven, que tenía problemas psiquiátricos, se levantó de su pupitre, cerró con llave la puerta del aula y se dirigió a la profesora, que estaba junto a la pizarra.

Según los testimonios de los otros estudiantes, sacó un objeto punzante de unos 10 centímetros que tenía escondido entre papeles y se lo clavó en el vientre.

El fiscal de Bayona, Jérôme Bourrier, ha abierto una investigación por asesinato, lo que implica la premeditación del acto.

El resto de los estudiantes trataron de escapar del aula mientras el autor de los hechos se refugió en una aledaña, donde fue reducido por otro profesor que le convenció de que le entregara el arma ensangrentada.

Antes de que llegaran los agentes, el alumno confesó al docente que había cometido el acto porque había escuchado voces.

El autor del crimen fue detenido y se encuentra en dependencias de la Gendarmería donde está siendo interrogando. Bourrier avanzó que ofrecerá más detalles de la investigación mañana jueves.

La docente recibió los primeros auxilios en el lugar, pero no sobrevivió a las heridas sufridas. Según el canal BFMTV, el joven tenía buenas notas, no era particularmente problemático y no tenía antecedentes judiciales.

