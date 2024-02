Papantla primer municipio en institucionalizar la Lengua Tutunakú

Papantla, Ver.- Elementos de Tránsito implementaron un operativo contra motocicletas, para hacer valer las medidas que marca el reglamento, ya que muchos conductores han ignorado a utilizar el casco de seguridad, además de carecer de documentos.

Los oficiales solicitaron documentos de la motocicleta al conductor, revisaron que portaran el casco de protección, documentos y que los acompañantes no fueran menores de edad.

Tras el operativo que se implementó, se aseguraron más de diez motos que fueron remitidas al corralón, por no portar la documentación, no llevar casco de seguridad, falta de licencia y tarjeta de circulación y por no haber realizado el emplacamiento de las unidades.

Los propietarios de las motocicletas remitidas fueron informados sobre el lugar a donde iban a ser llevadas sus unidades y tendrán que cumplir con lo que marca el reglamento para entregárselas.

Dichos operativos habrán de continuar realizándose, por lo que se exhorta a los motociclistas traer sus documentos en regla y el casco protector, de esta manera podrán circular sin ningún contratiempo.

Foto: Delhy Galicia Foto: Delhy Galicia Foto: Delhy Galicia Foto: Delhy Galicia Foto: Delhy Galicia

Por Delhy Galicia