Pareja muere en fatal accidente mientras discutían

Pachuca, Hidalgo.- Un alumno de preparatoria fue captado en un video justo cuando aplicó una llave china a una de sus compañeras, quien termina por desvanecerse ante la mirada de otros estudiantes.

El violento incidente fue captado en el aula del plantel del Centro Universitario Continental, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Cabe destacar que los propios estudiantes del primer semestre del Centro Universitario Continental, decidieron hacer público el video para que se proceda en contra el agresor, el estudiante Joaquín “N”, a quien los directivos del mencionado plantel sólo le sancionaron con diez días de suspensión.

El hecho genera debate en las redes sociales:

“Por supuesto que se espera que la institución haga algo pero la víctima debe hacer una denuncia penal. La institución no puede más que suspenderlo. Igual con la pederastia en la iglesia. Van a las arquidiocedis, tienen que ir es a autoridades”

“A mi una vez un compañero llego por atrás y me “trono” el cuello según el (yo no se lo pedí ni sabía que iba a hacerlo) ¿que provocó? Un esguince de segundo grado, use collarin por un tiempo”

“No sé,pero para mí lo más preocupante es la apatía de los compañeros mejor recogen el celular o lo que haya tirado …que mal”

“Si es un menor no entenderá hasta que sean demandados Lis padres, ellos deben responder por el comportamiento del adolescente”