Parque de diversiones en Boca del Río coloca «embolsados» por Halloween

Poza Rica, Ver. – En el Hospital General de Zona (HGZ) 24 y de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no hay citas hasta el 2023, derechohabientes denunciaron que deben esperar hasta siete meses para ser atendidos.

Como si no fuera suficiente con el pésimo servicio médico y la deplorable atención administrativa que reciben, los ciudadanos que intentan agendar una cita en su unidad de Medicina Familiar, se encuentra con el problema de que no hay cupo o la agenda ya está llena.

Foto: Noreste

En este sentido derechohabientes indicaron, de manera extraoficial por temor a represalias, que en la mayoría de los casos el personal administrativo tanto de la unidad 24 y 73 del IMSS, afirman que las agendas se abren hasta fin de año, motivando a que miles de derechohabientes peregrinen diariamente en busca de oportunidad de ser atendidos para consulta.

«Y no se diga para una radiografía mucho menos para laboratorio donde la jefa a gritos atiende a la población como si el ayuno y la desmañanada fuera suficiente. Si necesitas una cirugía habrás qué esperar 3 meses a 2 años si es que sobreviviste al Covid”, expresaron los quejosos.

Foto: Noreste

«Dicen que te van a llamar y ya llevo 2 años esperando y cuando voy ya mis estudios no son actuales y se tiene que volver hacer todo», expresó uno de los afectados, incluso existen casos en donde adultos de la tercera edad han solicitado la atención de un cardiólogo, pero por ausencia del mismo, los enfermos deben recurrir a un médico particular.

En otros casos, según subraya la misma derechohabiencia, las cirugías se posponen por meses, motivando a que los derechohabientes recurran a gastar su patrimonio para atenderse en las clínicas privadas, donde incluso son los mismos especialistas del IMSS quienes los llevan a quirófano.

Foto: Noreste

Por si esto no fuera suficiente en ambos centros médicos existen áreas donde el aire condicionado no funciona, en urgencias no atienden a pacientes de forma oportuna a menos de que el paciente se esté desangrando, pero lo verdaderamente insólito es que las citas de especialidades las programan para seis o siete meses, «si bien nos va, esperamos, pero la mayoría que llega de urgencia se atiendan en la medicina privada, o de plano se curan solos o se mueren en la espera de ser atendidos», indica la población afectada.

Son constantes los reclamos de parte de la ciudadanía en torno al pésimo servicio que se ofrece en el IMSS, incluso en plena pandemia los enfermos no eran atendidos debido a la ausencia de camas disponibles y de personal; los inconformes destacaron que las autoridades federal deben poner un punto final al abuso, puesto que a los trabajadores se les descuenta de sus nóminas el deplorable servicio.

Foto: Noreste

Por Redacción Noreste